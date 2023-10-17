В Россонах пропала 76-летняя женщина

14 октября в Россонах исчезла 76-летняя женщина, которая направлялась домой после гостей.

Вечером Мария Метлицкая посещала дом №47 по улице Лапенко и около 20:00 собиралась вернуться домой. Ее место жительства – дом №75 на той же улице, и до него нужно было пройти примерно 600 метров.

Однако Метлицкая так и не добралась до своего дома. До сих пор нет никакой информации о ее местонахождении.

В день исчезновения она была одета в зеленый платок, темную куртку, юбку в складку, длина которой была ниже колен, и разноцветные резиновые сапоги.

Людей, у которых есть какая-либо информация о Марии Метлицкой, просят сообщить в Россонский РОВД по номеру телефона +375(29)293-8787.