В Россонах пропала 76-летняя женщина

Витебская область
Автор Опубликовано

14 октября в Россонах исчезла 76-летняя женщина, которая направлялась домой после гостей.

Вечером Мария Метлицкая посещала дом №47 по улице Лапенко и около 20:00 собиралась вернуться домой. Ее место жительства – дом №75 на той же улице, и до него нужно было пройти примерно 600 метров.

Однако Метлицкая так и не добралась до своего дома. До сих пор нет никакой информации о ее местонахождении.

В день исчезновения она была одета в зеленый платок, темную куртку, юбку в складку, длина которой была ниже колен, и разноцветные резиновые сапоги.

Людей, у которых есть какая-либо информация о Марии Метлицкой, просят сообщить в Россонский РОВД по номеру телефона +375(29)293-8787.

В Витебске пропала молодая женщина. Ее ищут с конца января

Витебская область происшествие ЧП
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.