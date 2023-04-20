В Витебске пропала молодая женщина. Ее ищут с конца января

Витебск
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В Витебске организованы поиски молодой девушки, местонахождение которой неизвестно с конца января.

Гуделева Татьяна Олеговна, 1989 г.р., уроженка и жительница Витебска.

31 января в 18.40 женщина ушла с работы и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы Татьяны Гуделевой: на вид 30-35 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения.

На женщине была темная куртка с белым меховым воротником и рукавами, черная шапка, брюки и ботинки. При себе у Татьяны Гуделевой была сумка черного цвета с серебристой ручкой через плечо.

Милиция просит всех граждан, располагающих сведениями об обстоятельствах исчезновения женщины и ее местонахождении, сообщить в милицию по телефонам: +375 29 514-11-81; +375 29 699-01-49 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

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