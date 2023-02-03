В Витебске несколько дней ищут 33-летнюю женщину

Поисково-спасательный отряд «Ангел» ищет 33-летнюю женщину Гуделеву Татьяну Олеговну, которая проживает в Витебске на улице Актёров Ерёменко, д.4.

31 января она находилась на работе (улица Титова, д.121), откуда около в 18.40 собиралась направиться домой, однако там так и не появилась. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, глаза серо-зеленые, волос темно-русый чуть ниже плеч с мелированными кончиками.

Особые приметы: родинка на правой щеке, щербинка между зубами.

Была одета: шапка тёмная, куртка тёмная (воротник и рукава с белым мехом), штаны чёрные, ботинки чёрные. При себе имела черную сумку через плечо с серебристыми ручками.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просьба сообщить по номерам телефонов: ПСО «Ангел» г. Витебск +375(33) 900-77-71 или 102.