В Витебске пропала 12-летняя девочка

17 декабря в Витебском микрорайон Билево пропала 12-летняя девочка. Об этом объявили волонтеры.

В пятницу вечером Руслана Кинцурашвили ушла из дома и не вернулась. Проживает девочка на улице Богатырева. На вид ей 12-13 лет, имеет худощавое телосложение. Рост девочки 165 сантиметров.

В тот вечер девочка была одета в пуховик темно-синего цвета с капюшоном, лосины серо-оливкового цвета, ботинки черного цвета с каблуком. Может быть без головного убора.

Всех, кто встретит ребенка, просят сообщить об этом по следующим телефонам: +375-29-711-53-16; +375-29-310-40-02; 102.