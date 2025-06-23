В Беларуси освобождены 14 политзаключённых, включая Сергея Тихановского

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21 июня 2025 года белорусские власти неожиданно освободили 14 политических заключённых. Среди них — известный блогер и бывший кандидат в президенты Сергей Тихановский, отбывавший 18-летний срок по обвинению в организации массовых беспорядков. Его заключение стало символом жестоких репрессий в Беларуси после президентских выборов 2020 года.

Сразу после освобождения часть бывших заключённых вылетела в Вильнюс. По информации правозащитного центра “Весна”, в списке освобождённых числятся:

  • Сергей Тихановский – блогер, экс-кандидат в президенты

  • Наталья Дулина – преподаватель, профессор

  • Игорь Корней – журналист

  • Акихира Гаевский-Ханада – активист, фигурант “дела анархистов”

  • Кирилл Балахонов – участник протестов, политзаключённый

  • Галина Краснянская – правозащитница

  • Сергей Шелег – инженер, общественный активист

  • Алексей Ширинкина – правозащитник

  • Ирина Славникова – медиаменеджер

  • Антон Герасимов – волонтёр, участник инициативы помощи заключённым

  • Олег Аникеев – профсоюзный деятель

  • Светлана Романович – преподаватель, общественная активистка

  • Юрий Власов – блогер

  • Людмила Герасимова – волонтёр и правозащитница

Освобождение произошло на фоне визита в Минск специального представителя бывшего президента США Дональда Трампа, генерала Кита Келлога. Александр Лукашенко заявил, что освобождение стало «жестом гуманности» и ответом на «личную просьбу президента США».

Представитель Келлога, Джон Коул, поблагодарил Литву за содействие, отметив, что операция по освобождению была скоординирована в тесном сотрудничестве с европейскими партнёрами.

Международное сообщество положительно отреагировало на шаг белорусских властей. Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, назвала его «важным гуманитарным сигналом» и призвала к немедленному освобождению всех оставшихся заключённых по политическим мотивам.

Светлана Тихановская, супруга Сергея Тихановского, встретила его в Литве. В её социальных сетях появились кадры воссоединения, под которыми она написала:

«Эта победа — шаг вперёд. Но борьба продолжается. Более 1100 человек всё ещё находятся в неволе — и каждый из них должен быть освобождён».

Политологи считают, что освобождение может быть частью попытки Минска восстановить диалог с Западом и ослабить санкционное давление. Однако правозащитники подчёркивают: пока остаются за решёткой сотни человек, включая таких видных оппозиционеров, как Мария Колесникова и Виктор Бабарико говорить о настоящем смягчении репрессий преждевременно.

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