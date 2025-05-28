Четыре года ожиданий: баня в Витебске так и не открыта — снова не хватило денег

Строительство лазнево-оздоровительного комплекса на улице Воинов-Интернационалистов в Витебске обросло легендами — объект уже более десяти лет не может быть введён в эксплуатацию. Несмотря на регулярные обещания и дополнительные вливания из бюджета, долгожданное открытие снова отложено: выделенные средства оказались недостаточными.

Долгострой с историей

Проект бани начали реализовывать ещё в 2011 году, при прежнем председателе горисполкома Викторе Николайкине. В 2018 году недостроенное здание передали в управление предприятия «Котельные и тепловые сети». С тех пор объект регулярно всплывает в отчетах городских властей и в предвыборных заявлениях, но каждый раз его судьба откладывается «до лучших времён».

В 2020 году звучали уверенные заверения, что баня вот-вот откроется, однако строительство вновь застопорилось и баня по-прежнему закрыта.

Деньги есть — но не на всё

По данным vitebskspring.org, власти в этом году дополнительно направили на завершение объекта 800 тысяч рублей, однако этого снова оказалось недостаточно. Почему? На этот вопрос никто из ответственных лиц прямо не отвечает.

При этом стоит отметить контраст: на другие, менее социально значимые проекты в Витебске средства находятся. Так, только площадь флага и герба, торжественно открытая 11 мая 2025 года, обошлась почти в два миллиона рублей — в два с лишним раза больше, чем ныне выделено на баню. Эта цифра вызывает недоумение у горожан, особенно на фоне растущей потребности в доступных и оздоровительных сервисах.

Обещания и реальность

С 2020 года открытие лазни обещали минимум четыре раза. Каждый новый этап сопровождался громкими заявлениями и медийной активностью, однако конкретных результатов нет. Очередной конкурс на аренду помещений под спортуслуги и общепит уже прошёл, но безрезультатно: договоров не заключили, деятельность не началась.

Почему это важно?

Для многих витебчан баня — это не просто место для мытья. Это социальное пространство, особенно важное для пожилых людей, малообеспеченных семей и тех, кто не имеет ванны дома. Оздоровительная функция таких объектов также актуальна в условиях роста цен на медицинские услуги и нехватки мест в городских спорткомплексах.

Кроме того, лазня могла бы стать точкой оживления района — с новыми рабочими местами, дополнительной инфраструктурой и малым бизнесом. Однако вместо этого здание остаётся пустующим, а город теряет инвестиции, которые уже были вложены, не получая взамен ни пользы, ни дохода.