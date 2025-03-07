В Витебской области построят новые ФОКи с бассейнами

В 2025 году в Витебской области продолжится активное развитие спортивной инфраструктуры. В рамках стратегической программы до 2030 года планируется строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов) с бассейнами, а также модернизация уже существующих объектов.

На данный момент в четырех районах области отсутствуют многофункциональные ФОКи. Как отметил начальник управления спорта и туризма Витебского облисполкома Денис Фатеев, работа по их оснащению уже ведется. В Браславском районе началось строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, на который выделено порядка трех миллионов рублей. В Бешенковичском и Шарковщинском районах подготовлена вся необходимая проектно-сметная документация, а также получено положительное заключение государственной строительной экспертизы. После завершения этих проектов аналогичный объект планируется возвести и в Дубровно.

Особое внимание будет уделено строительству многофункционального спортивного комплекса в микрорайоне Билево в Витебске. Этот объект будет соответствовать высоким международным стандартам и позволит проводить соревнования самого высокого уровня. В состав комплекса войдут два бассейна (25 и 50 метров), вышки для прыжков в воду, современный зал для игровых видов спорта, тренажерные и фитнес-залы, а также зал единоборств. Кроме того, в проект включены гостиница и восстановительный центр.

В январе 2025 года проект комплекса в Билево получил положительное заключение госстройэкспертизы и был включен в областную инвестиционную программу. На начальный этап строительства уже выделено 10 миллионов рублей.