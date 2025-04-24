«Библионочь — 2025» пройдет в 96 библиотеках Беларуси

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25 апреля 2025 года по всей Беларуси вновь пройдет масштабная культурно-просветительская акция «Библионочь — 2025»  объединяющая 96 библиотек из 81 города страны. В этом году «Библионочь» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Открыто для всех — бесплатно

Вход на все мероприятия — абсолютно свободный, а участие могут принять гости всех возрастов. Это вечер, когда библиотеки становятся центрами креативного досуга, вдохновения и живого общения.

Главная площадка — Национальная библиотека Беларуси

С 19:00 до 23:00 двери Национальной библиотеки откроются для всех желающих. Гостей ждет более 20 тематических зон:

  • Экскурсии, квесты и интерактивные площадки, погружающие в атмосферу 1940-х годов

  • Музыкальные и театрализованные представления, включая шоу, подготовленное совместно с Национальной школой красоты, в котором примут участие «Мисс Беларусь-2023» и «Мисс Минск-2025»

  • Мастер-классы и творческие встречи с писателями, журналистами и лидерами общественного мнения

  • Танцевальная зона, киносеанс с участием режиссёра фильма «Время вернуться» Ивана Павлова

  • Интеллектуальные игры и квесты, в том числе — «Редакция военной газеты»

Взгляд в будущее: культура и здоровье

В рамках вечера также будут представлены:

  • Программа Китайского культурного центра

  • Шахматно-шашечные турниры

  • Музыкальный салон и практические занятия по психологии

  • Пространства для знакомства с ароматерапией и звукотерапией

Детям — отдельная зона радости

Для маленьких гостей с 19:00 до 21:00 будет работать специальная детская зона, где проведут мастер-классы научные клубы. Малышей ждут:

  • Аквагрим и твистинг

  • Уроки по оригами

  • Познавательные и развивающие программы

В Центральной библиотеке открылась выставка акварелей Игоря Шкуратова «Романтика души»

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