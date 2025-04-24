«Библионочь — 2025» пройдет в 96 библиотеках Беларуси

25 апреля 2025 года по всей Беларуси вновь пройдет масштабная культурно-просветительская акция «Библионочь — 2025» объединяющая 96 библиотек из 81 города страны. В этом году «Библионочь» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Открыто для всех — бесплатно
Вход на все мероприятия — абсолютно свободный, а участие могут принять гости всех возрастов. Это вечер, когда библиотеки становятся центрами креативного досуга, вдохновения и живого общения.
Главная площадка — Национальная библиотека Беларуси
С 19:00 до 23:00 двери Национальной библиотеки откроются для всех желающих. Гостей ждет более 20 тематических зон:
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Экскурсии, квесты и интерактивные площадки, погружающие в атмосферу 1940-х годов
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Музыкальные и театрализованные представления, включая шоу, подготовленное совместно с Национальной школой красоты, в котором примут участие «Мисс Беларусь-2023» и «Мисс Минск-2025»
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Мастер-классы и творческие встречи с писателями, журналистами и лидерами общественного мнения
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Танцевальная зона, киносеанс с участием режиссёра фильма «Время вернуться» Ивана Павлова
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Интеллектуальные игры и квесты, в том числе — «Редакция военной газеты»
Взгляд в будущее: культура и здоровье
В рамках вечера также будут представлены:
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Программа Китайского культурного центра
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Шахматно-шашечные турниры
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Музыкальный салон и практические занятия по психологии
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Пространства для знакомства с ароматерапией и звукотерапией
Детям — отдельная зона радости
Для маленьких гостей с 19:00 до 21:00 будет работать специальная детская зона, где проведут мастер-классы научные клубы. Малышей ждут:
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Аквагрим и твистинг
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Уроки по оригами
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Познавательные и развивающие программы
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