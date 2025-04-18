Витебчанка перевела 6,5 тысячи рублей мошенникам, выдававшим себя за туроператора

Жительница Витебска стала жертвой интернет-мошенников, решив приобрести путёвку в Египет через социальные сети. Просматривая ленту, женщина наткнулась на группу с привлекательными туристическими предложениями и самостоятельно выбрала интересующий тур. Связавшись с администратором через мессенджер, она договорилась об условиях и перешла к оплате.

Для внесения оплаты «менеджер» предоставил банковские реквизиты. Сначала витебчанка перечислила 2400 рублей в качестве предоплаты, а после «оформления документов» перевела ещё 4000 рублей. После этого, как и было оговорено, женщина отправила подтверждение переводов и стала ожидать билеты.

Вскоре злоумышленники сообщили, что необходимо внести ещё 500 рублей — якобы из-за переоформления документов. На этом этапе женщина насторожилась, отказалась от дополнительного перевода и потребовала вернуть ранее уплаченные деньги. Однако после этого «туроператор» перестал выходить на связь.

Поняв, что столкнулась с мошенниками, пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Расследование продолжается.