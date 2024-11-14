Айтишник из Докшиц лишился более 37 тысяч рублей из-за криптовалютного мошенничества

35-летний айтишник из Докшиц стал жертвой мошенничества и потерял более 37 тысяч рублей. Мужчина познакомился с девушкой в одной из социальных сетей, которая предложила ему заработать на инвестициях в криптовалюту. Она поделилась контактами так называемого «специалиста» и дала ссылку на поддельную криптовалютную биржу.

Псевдоконсультант предложил мужчине создать личный кабинет на сайте и пообещал увеличить его цифровые активы за определённый процент. В течение некоторого времени мужчина провёл более 40 транзакций, вложив более 37 тысяч рублей. Он наблюдал, как в личном кабинете его «прибыль» выросла до 100 тысяч долларов.

Однако попытка вывести деньги оказалась безуспешной. Ему сообщили о необходимости оплатить «комиссию» и пройти «aудит», после чего мужчина понял, что стал жертвой обмана. Он обратился за помощью в правоохранительные органы.