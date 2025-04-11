Священник за рулем: авария в Витебске унесла жизнь ребенка

В январе 2025 года жители Витебска были потрясены трагической аварией, которая произошла на проспекте Черняховского. В результате ДТП, в котором погиб 9-летний мальчик, за рулем микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter находился православный священник. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс, а недавно суд вынес приговор, который продолжает вызывать обсуждения.

Трагедия произошла в дневное время, когда ребенок, переходивший дорогу на зеленый сигнал светофора, стал жертвой нарушителя. Водитель священник, проигнорировавший красный свет и превысивший допустимую скорость до 94 км/ч, не смог вовремя затормозить. Мальчик получил тяжелые травмы и вскоре скончался в больнице. Расследование установило, что за рулем был священнослужитель, который нарушил несколько правил дорожного движения.

Суд признал священника виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы. Владелец микроавтобуса, предоставивший транспорт священнику, также понесет ответственность, выплатив семье погибшего по 100 тысяч рублей компенсации каждому из родителей.

Особое возмущение вызвали подробности личной биографии обвиняемого. Священник оказался настоящим рецидивистом на дороге, ранее трижды лишавшимся прав за серьезные нарушения ПДД, а также имевшим судимости за другие правонарушения. Несмотря на эти факты, он продолжал садиться за руль, что и привело к трагическим последствиям.

После происшествия местные власти и представители церкви провели встречу с клириками Витебской епархии, чтобы напомнить им о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Однако для семьи погибшего мальчика, чья жизнь была унесена этой трагедией, эти шаги стали уже поздними.

Этот случай также вызвал вопросы о том, насколько эффективно регулируются действия священнослужителей в отношении их личной безопасности и ответственности, а также о мерах, которые должны быть предприняты для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Многие жители города выражают надежду, что этот случай послужит уроком для всех, кто пренебрегает правилами безопасности на дороге.