«Динамо-Шинник» на грани вылета из плей-офф МХЛ после поражения от московского «Спартака»

Единственный представитель Беларуси в Молодежной хоккейной лиге «Динамо-Шинник» близок к вылету из Кубка Харламова. После победы в первом матче в Москве коллектив из Бобруйска потерпел два подряд поражения, поэтому важно побеждать во второй домашней игре, что продлить серию. Котировки на это событие, конечно же, уже представлены на сайте крупнейшей бк Беларуси Бетера, обзор которой представлен на портале Bookmaker Ratings.

Начало встречи складывалось для хозяев многообещающе. В первом периоде бобруйчане дважды выходили вперед благодаря точным броскам Дмитрия Тукача и Ильи Лахнова. Однако москвичи каждый раз находили возможность восстановить равновесие. Переломный момент наступил в начале второго периода, когда «красно-белые» вышли вперед. Попытки «Динамо-Шинника» переломить ход встречи успехом не увенчались, а в заключительной двадцатиминутке гости окончательно закрепили свое преимущество.

Ситуация для белорусской команды складывается критическая. После победы в стартовом матче серии 3 апреля (2:1), команда потерпела два поражения подряд. Теперь для сохранения шансов на продолжение борьбы в плей-офф динамовцам необходимо побеждать в четвертом матче, который состоится 8 апреля на льду «Бобруйск-Арены» в 19.00. В случае успеха серия перейдет в решающий пятый матч, который пройдет 10 апреля в Москве.