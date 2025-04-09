«МЛ Витебск» вошел в историю белорусского футбола с впечатляющим дебютом

В рамках третьего тура Betera-Высшей лиги Беларуси футбольный клуб «МЛ Витебск» продолжил свое историческое выступление в высшем дивизионе, одержав гостевую победу над брестским «Динамо» со счетом 2:0. Этот успех позволил дебютанту чемпионата продлить свою беспроигрышную серию до трех матчей. В следующем туре витебский коллектив встретится с ФК «Нафтан-Новополоцк». Это событие будет доступно для бетторов даже в бк для киберспорта, так как эти сервисы предоставляют котировки на не только на поединки из мира виртуального спорта, но и на футбольные матчи.

Статистика выступлений команды впечатляет: две победы и одна ничья в первых трех играх чемпионата. Такой результат ставит «МЛ Витебск» в один ряд с самыми успешными дебютантами в истории белорусского футбола.

За всю историю высшей лиги Беларуси только пять клубов-новичков могли похвастаться подобным достижением. Минская «Беларусь» (позже переименованная в «Динамо-93») в сезоне 1992/93 начала с серии из четырех матчей без поражений, одержав три победы и сыграв вничью. Мозырский МПКЦ, известный сегодня как «Славия», в 1995 году выиграл все четыре стартовых матча. «Ислочь» и «Крумкачы» в 2016 году также не проигрывали в первых четырех встречах, а борисовский «БАТЭ» в 1998 году выиграл все три стартовых матча.

Таким образом, «МЛ Витебск» уже вписал свое имя в историю белорусского футбола, присоединившись к элитному списку клубов, демонстрировавших выдающиеся результаты с первых матчей в высшем дивизионе.

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