«Витебск» готовится к непростому сопернику в футбольном чемпионате

Футбольный клуб «Витебск», выступающий в этом сезоне во втором по силе дивизионе чемпионата Беларуси, готовится к встрече с одним из лидеров турнирной таблицы.

Подопечные Александра Павлова в последние недели попали в «полосу» не самых удачных результатов в Первом дивизионе. «Витебск» не может победить уже в трех матчах кряду (поражение и две ничьи), но что самое печальное – коллектив в этих встречах не смог забить ни единого мяча в чужие ворота.

Прервать эту серию будет непросто и в ближайшем туре, ведь соперником витебских футболистов будет «Локомотив» из Гомеля, занимающий более высокое место в турнирной таблице (второе против четвертого у «Витебска») и набравший гораздо больше турнирных очков (50 против 42-х).

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Стоит отметить, что у «Витебска» в целом достаточно положительная история очных противостояний с этим конкретным соперником. Лишь в текущем сезоне «Локомотиву» удалось победить витебскую команду в поединке первого круга со счетом 2:0. А вот до этого коллектив из Гомеля не знал вкуса побед в очных баталиях с «Витебском» на протяжении шести игр подряд, в пяти из которых «железнодорожники» терпели поражения.

Настраивать на позитивный лад фанатов «Витебска» должен еще один статистический факт. Команда в этом сезоне Первого дивизиона уже в шести кряду турах не проигрывает в родных стенах. Причем в пяти случаях подопечные Павлова одерживали победы. Продлится ли эта тенденция в игре с одним из лидеров? Узнаем 16-го сентября, когда состоится непростой для витебских футболистов поединок.