Николай Шерстнев возглавил беларуский футбол

Витебская область
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Николай Шерстнёв стал председателем Беларуской федерации футбола. Прежний руководитель АБФФ Владимир Базанов решил снять свою кандидатуру.

С 2014 по 2021 год Николай Шерстнев был председателем Витебского областного исполнительного комитета, а в последнее время работал в Национальной академии наук Беларуси. Срок действия полномочий Николая Шерстнева на посту главы БФФ составит четыре года.

В новый состав исполкома АБФФ вошел знаменитый беларуский футболист Александр Глеб.

Бывший руководитель Витебщины Николай Шерстнев хочет возглавить «Беларускую федерацию футбола» и устроить там «контроль»

Николай Шерстнев спорт футбол
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