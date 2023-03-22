Николай Шерстнев возглавил беларуский футбол

Николай Шерстнёв стал председателем Беларуской федерации футбола. Прежний руководитель АБФФ Владимир Базанов решил снять свою кандидатуру.

С 2014 по 2021 год Николай Шерстнев был председателем Витебского областного исполнительного комитета, а в последнее время работал в Национальной академии наук Беларуси. Срок действия полномочий Николая Шерстнева на посту главы БФФ составит четыре года.

В новый состав исполкома АБФФ вошел знаменитый беларуский футболист Александр Глеб.