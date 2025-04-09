Белорусская теннисистка Азаренко восстанавливается после травмы в Майами и готовится к турниру в Мадриде

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, занимающая 50-ю строчку мирового рейтинга, находится в процессе восстановления после травмы, полученной на престижном турнире WTA-1000 в Майами. Спортсменка была вынуждена досрочно завершить матч второго круга против представительницы Чехии Каролины Муховой после разгромного поражения в первом сете со счетом 0:6. На будущие матчи Виктории всегда можно подобрать беттери фрибет на сайте «РБ», и заключить бесплатное пари на любое понравившееся событие.

На данный момент экс-первая ракетка мира активно работает над возвращением своей спортивной формы. По словам самой теннисистки, она уже провела шесть тренировочных дней на корте, и в процессе восстановления наблюдается положительная динамика. Несмотря на то, что Азаренко пока не чувствует себя полностью восстановленной, она отмечает правильность выбранной стратегии реабилитации и постепенное улучшение своего состояния.

Главной целью белорусской спортсменки является подготовка к предстоящему турниру WTA-1000 в Мадриде, который пройдет с 22 апреля по 3 мая. Этот престижный теннисный турнир станет важным этапом в возвращении Азаренко в профессиональный тур после полученного повреждения.

В настоящее время команда теннисистки сосредоточена на том, чтобы обеспечить её полноценное восстановление к началу мадридского турнира, где Азаренко планирует продемонстрировать свой привычный уровень игры.

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