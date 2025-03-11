Трагедии на водоёмах Витебщины: четвёро погибших, двое спасены во время рыбалки

На Витебщине продолжаются трагические случаи на водоёмах, вызванные неустойчивым льдом. В Браславском районе, на озере Икань, 67-летняя местная жительница провалилась под лёд во время рыбалки и утонула. Это уже второй случай за несколько дней в этом районе, где лёд не выдержал веса рыбака.

Ещё одна трагедия произошла на Лукомльском озере, где лёд проломился под двумя мужчинами в возрасте 58 и 65 лет. Оба рыбака оказались в воде и, несмотря на попытки выбраться, не смогли избежать гибели. Их тела были найдены спустя несколько часов после происшествия.

Совсем недавно на озере Богинское в Браславском районе было найдено тело ещё одного рыбака, который пропал несколько дней назад, когда провалился под лёд. Поиски продолжались несколько суток, прежде чем спасатели обнаружили его тело.

Однако не все происшествия заканчиваются трагически. На озере Снуды, также в Браславском районе, спасатели успели вовремя прийти на помощь двум рыбакам, которые провалились под лёд. Мужчины, несмотря на тяжёлые условия, смогли продержаться на поверхности благодаря спасательным жилетам, что позволило им выжить до прихода помощи.

Спасатели и правоохранительные органы вновь напоминают жителям о важности соблюдения мер безопасности при выходе на лёд в этот период. Нестабильные погодные условия, переменчивые температуры и неравномерная толщина льда делают нахождение на водоёмах крайне опасным. Специалисты настоятельно рекомендуют использовать спасательные жилеты и другие средства безопасности, а также избегать выходить на лёд в одиночку.

В последние годы случаи происшествий на водоёмах Витебщины стали частыми, что подтверждает важность профилактики и повышения осведомленности среди рыболовов и любителей зимних прогулок.