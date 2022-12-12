Рыбалка с трагическим концом произошла в Докшицком районе

Двое рыбаков провалились в полынью в Докшицком районе. К сожалению, для одного из них увлечение закончилось трагически. Происшествие произошло 10 декабря на озере Сервеч вблизи деревни Вешнее.

Мужчины 63 и 57 лет вышли порыбачить на озеро Сервеч. На расстоянии около 100 метров от береговой линии мужчины внезапно провалились под лёд. Одному из рыбаков помогли выбраться находившиеся рядом очевидцы. Мужчину госпитализировали. Второй рыбак утонул.