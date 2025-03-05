Витебск продолжает программу ремонта подвалов: что ждет жильцов в 2025 году?

В Витебске в 2025 году продолжится реализация городской программы «Подвал», направленной на обновление инженерных сетей в подвалах жилых домов. Программа была утверждена горисполкомом, а исполнителем назначен ЖРЭТ. Согласно программе, в этом году планируется провести замену систем водоснабжения, водоотведения и отопления в нескольких жилых домах по всему городу. Список домов, включенных в программу, уже опубликован.

Вот список домов, которые попали в программу «Подвал» на 2025 год:

ЖЭУ-1

Ул. Замковая, 21/30 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения. Ул. Ленина, 48 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ул. Людникова, 17 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ул. Коммунистическая, 25 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Пр-т Фрунзе, 22 корп.2 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации.

ЖЭУ-5

Ул. Р. Люксембург, 3 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления. Ул. Р. Люксембург, 5 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления. Ул. Ленинградская, 140 — замена инженерных сетей канализации. Ул. Ленинградская, 140а — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения. Ул. Ленинградская, 140б — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения. Ул. Ильинского, 37/1 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления. Ул. Титова, 125 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ул. Титова, 129 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ул. Кирова, 4 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, отопления. Ул. Кирова, 6 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, отопления. Ул. Локомотивная, 12а — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, отопления.

ЖЭУ-8

Пр-т Черняховского, 20 корп.4 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Пр-т Черняховского, 22 корп. 7 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Пр-т Черняховского, 25 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Пр-т Черняховского, 26-4 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Пр-т Черняховского, 26-5 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации.

ЖЭУ-9

Ул. Правды, 39 корп.3 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ул. Правды, 41 корп.1 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ул. Правды, 37 корп.2 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ул. Правды, 61 корп.8 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ул. Правды, 41 корп.2 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ул. Смоленская, 4 корп.6 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ул. Смоленская, 8 корп.6 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Пр-т Московский, 14 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ул. Шрадера, 6 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации.

ЖЭУ-14

Ул. Терешковой, 26 корп.6 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ул. Смоленская, 14 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ул. Лазо, 5 корп.2 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ул. Лазо, 5 корп.3 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ул. Чапаева, 33 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ул. Берестеня, 5 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, отопления.

ЖЭУ-16

Ул. К. Маркса, 41 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ул. К. Маркса, 13 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ул. М. Горького, 30 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ул. М. Горького, 99а — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ул. М. Горького, 148 корп.1 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ул. К. Маркса, 104 корп.1 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ул. Ямская, 10 корп.1 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ул. 1-я Пролетарская, 5 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ул. К. Маркса, 66 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации.

ЖЭУ-19

Пр-т Московский, 27 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Пр-т Победы, 21 корп.2 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ул. Чкалова, 24 корп.2 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ул. Чкалова, 24 корп.4 — замена инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации.

Программа будет охватывать значительное количество домов по всему городу, улучшая условия проживания для жителей Витебска. Планы ремонта включают замену старых инженерных систем, что повысит надежность и комфорт в домах.

Дополнительно стоит отметить, что программа «Подвал» имеет долгосрочную цель — модернизацию инфраструктуры подвалов и инженерных сетей в Витебске, улучшая условия проживания и предотвращая частые аварии и поломки.