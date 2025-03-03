В Глубокском районе курьер присвоил лишние деньги пенсионера: суд вынес приговор

В Глубокском районе суд рассмотрел дело 37-летнего курьера, который забрал себе лишние деньги, ошибочно переданные ему покупателем. О вынесенном приговоре сообщила прокуратура Витебской области.

Согласно материалам дела, мужчина работал водителем-курьером в одном из минских интернет-магазинов и доставлял товары на собственном автомобиле. В октябре 2024 года он привез компрессор 66-летнему жителю района, но из-за отсутствия самого покупателя передал товар его дочери. Во время оплаты женщина случайно передала сумму, превышающую стоимость товара на 2 тысячи рублей.

Обнаружив излишек, курьер решил оставить деньги себе. Несмотря на просьбы пенсионера и его семьи вернуть средства, он отрицал факт получения лишней суммы. В результате потерпевший обратился в Глубокский РОВД.

На следствии и в суде обвиняемый полностью признал свою вину, объяснив поступок тяжелым финансовым положением. Он возместил ущерб еще до начала судебного разбирательства.

Суд, рассмотрев все представленные доказательства, признал мужчину виновным по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Тайное хищение чужого имущества»). Ему назначили наказание в виде 120 часов общественных работ.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.