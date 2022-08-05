Два жителя Витебска взламывали аккаунты популярных онлайн-игр и зарабатывали на этом деньги

Витебск
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С 2020 года двое жителей Витебска взламывали аккаунты популярных онлайн-игр и зарабатывали на этом деньги.

Один из подозреваемых на игровых площадках взламывал аккаунты, а затем продавал их третьим лицам. Благодаря любителям онлайн-игр он заработал около 200 тыс. российских рублей. Другой молодой человек использовал аналогичную схему взлома, только заработать успел в разы меньше.

В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела.

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