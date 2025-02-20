Где в Витебской области 20 февраля работают мобильные датчики контроля скорости?

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Госавтоинспекция Витебской области информирует водителей о местах размещения мобильных датчиков контроля скорости 20 февраля.

С 08:00 до 20:00 устройства работают на следующих участках:

  • Автодорога М-8: Витебский район (75+000) – ограничение скорости 70 км/ч.
  • Автодорога М-8: Лиозненский район (113+390) – для легковых автомобилей 90 км/ч, для грузовых – 70 км/ч.
  • Автодорога Р-20: Шумилинский район (37+000) – для легковых автомобилей 90 км/ч, для грузовых – 70 км/ч.
  • Автодорога Р-46: Полоцкий район, д. Бельчица (61+060) – ограничение скорости 60 км/ч.

Кроме того, в Витебске на проспекте Московском, 39 с 09:00 до 18:00 будет вестись негласный контроль за соблюдением скоростного режима. Максимально допустимая скорость на данном участке – 60 км/ч.

Где сегодня в Витебской области работают мобильные датчики контроля скорости

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