Где сегодня в Витебской области работают мобильные датчики контроля скорости

Сегодня, 27 августа, в период с 08:00 до 20:00 мобильные датчики контроля скорости работают в четырех местах Витебской области:

➡️ на трассe М-8: Витебский район (92+823), скоростные ограничения для легковых автомобилей 90 км/час, для грузовых 70 км/час.

➡️ на трассе Р-49: Витебский район (12+740), скоростные ограничения 70 км/час.

➡️ на трассе М-1/Е30: Оршанский район (556+030), скоростные ограничения 60 км/час.

➡️ на трассе М-1/Е30: Оршанский район (556+050), скоростные ограничения 60 км/час.