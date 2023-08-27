Где сегодня в Витебской области работают мобильные датчики контроля скорости

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Сегодня, 27 августа, в период с 08:00 до 20:00 мобильные датчики контроля скорости работают в четырех местах Витебской области:

➡️ на трассe М-8: Витебский район (92+823), скоростные ограничения для легковых автомобилей 90 км/час, для грузовых 70 км/час.

➡️ на трассе Р-49: Витебский район (12+740), скоростные ограничения 70 км/час.

➡️ на трассе М-1/Е30: Оршанский район (556+030), скоростные ограничения 60 км/час.

➡️ на трассе М-1/Е30: Оршанский район (556+050), скоростные ограничения 60 км/час.

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ГАИ Витебска дтп
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