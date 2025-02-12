Суд над директором ТЦ «Беларусь» Виктором Вялюгой пройдет 19 февраля

Витебская область
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19 февраля 2025 года в Витебске начнется судебный процесс над Виктором Вялюгой, директором торгового центра «Беларусь». Ему вменяют «распространение экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП). Однако внимание общественности приковано не только к этим обвинениям, но и к пожару, который произошел в декабре 2024 года и нанес серьезный ущерб зданию центра.

В тот день огонь стремительно охватил торговые площади, из здания эвакуировали более 200 человек. Двадцать человек получили травмы, среди них двое детей. Одна женщина в тяжелом состоянии оказалась в реанимации. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание из-за нарушения норм при замене электропроводки. Несмотря на вопросы к владельцу центра, уверявшему, что с безопасностью все было в порядке, официальных обвинений по этому поводу ему так и не предъявили.

Спустя несколько дней после происшествия Вялюгу задержали. Судить его будут не за возможные нарушения техники безопасности, а за «экстремизм». Многие рассматривают это как попытку отвлечь внимание от реальных проблем и ответственности за трагедию.

Процесс пройдет под председательством Екатерины Цыбульской, судьи, известной рассмотрением политически мотивированных дел. Это вызывает сомнения в объективности суда и делает дело еще более резонансным.

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