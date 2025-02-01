В Витебске открылась выставка «Герои белорусских сказок, мифов и легенд»

В Музее истории частного коллекционирования Витебска начала работу уникальная выставка, посвящённая мистическим персонажам белорусского фольклора.

Экспозиция знакомит посетителей с таинственными существами, обитающими в лесах, болотах и деревенских усадьбах Беларуси. Здесь можно увидеть образы Домавика, Ёўника, Злыдня, Жыценя, Шатана, Жэўжика и многих других мифологических героев.

Выставка включает графические работы и скульптуры, созданные талантливыми мастерами – скульптором Антоном Шипицей и графиком Валерием Слауком. Каждое произведение передаёт уникальный характер персонажей и погружает зрителей в мир белорусских легенд.

Стоимость входного билета (2 зала):

• Школьники, студенты – 3,5 руб.

• Взрослые – 7 руб.

Выставка продлится до 20 апреля.

Посетители смогут не только познакомиться с мистическими персонажами белорусского фольклора, но и узнать больше о народных верованиях и традициях. Экспозиция будет интересна как детям, так и взрослым, любителям истории и сказочных легенд.