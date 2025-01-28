Мечта о легком заработке обернулась уголовным делом для жителя Орши

Витебская область
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За нанесение надписи с предложением приобрести наркотики на заборе осужден 24-летний житель Орши. Своими действиями он не только разрушил собственную жизнь, но и мог стать причиной трагедий для других, в том числе несовершеннолетних.

В Витебской области участились случаи появления надписей на стенах домов, заборах и других местах с предложениями приобрести наркотические или психотропные вещества через интернет-сайты или телеграм-каналы.

Выявить правонарушителя удалось благодаря бдительности местной жительницы. Она обнаружила на заборе своего дома подозрительную надпись с информацией о продаже наркотиков и обратилась в Оршанский РУВД.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра эксперты из Оршанского межрайонного отдела ГКСЭ обнаружили и изъяли два отпечатка пальцев, которые совпали с данными 24-летнего местного жителя.

Мужчину задержали, и суд вынес ему обвинительный приговор.

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