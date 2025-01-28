Два предприятия Витебской области попали под санкции Великобритании и Канады

Витебская область
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Великобритания и Канада ввели новые санкции против Беларуси, под которые попали два предприятия из Витебской области: ОАО «Завод Легмаш» (Орша) и ОАО «Вистан» (Витебск).

ОАО «Завод Легмаш», специализирующийся на производстве боеприпасов, не впервые оказывается под санкциями. Теперь в санкционные списки включено и ОАО «Вистан».

Помимо витебских предприятий, ограничения коснулись ОАО «АЛЕВКУРП», Белорусского металлургического завода и Минского подшипникового завода.

В своих заявлениях власти Великобритании и Канады подчеркнули, что санкции направлены на защиту демократических ценностей и борьбу с нарушениями прав человека.

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