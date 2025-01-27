За выходные в Витебской области произошло 33 ДТП

В минувшие выходные на дорогах Витебской области было зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия, повлекших материальный ущерб, из них 9 случаев произошли в самом Витебске.

Сотрудники ГАИ задержали 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 35 человек, управлявших транспортными средствами без водительских прав. Нарушение скоростного режима зафиксировано у 146 автомобилистов.

Административные меры были применены к 273 пешеходам, нарушившим правила дорожного движения. Среди них:

33 человека находились в состоянии алкогольного опьянения;

98 передвигались без световозвращающих элементов.

Ситуация на дорогах подчеркивает необходимость соблюдения ПДД всеми участниками. движения.