За выходные в Витебской области произошло 33 ДТП

В минувшие выходные на дорогах Витебской области было зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия, повлекших материальный ущерб, из них 9 случаев произошли в самом Витебске.
Сотрудники ГАИ задержали 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 35 человек, управлявших транспортными средствами без водительских прав. Нарушение скоростного режима зафиксировано у 146 автомобилистов.
Административные меры были применены к 273 пешеходам, нарушившим правила дорожного движения. Среди них:
- 33 человека находились в состоянии алкогольного опьянения;
- 98 передвигались без световозвращающих элементов.
Ситуация на дорогах подчеркивает необходимость соблюдения ПДД всеми участниками. движения.
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