ДТП в Орше: легковушка сбила двух пенсионерок на пешеходном переходе

Вечером 8 января в Орше произошло ДТП, в результате которого пострадали две пожилые женщины. Авария случилась около 17:30 на улице Владимира Ленина возле дома №184.

Согласно предварительной информации Госавтоинспекции, 66-летний водитель автомобиля «Renault Megane Scenic» при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не уступил дорогу двум женщинам в возрасте 68 и 69 лет, которые переходили проезжую часть.

В результате наезда обе пенсионерки получили травмы и были доставлены в больницу, где их госпитализировали.

По факту произошедшего проводится проверка.