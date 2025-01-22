В Витебской области задержан закладчик с 700 граммами «Альфа-PVP»

В Витебской области задержали 23-летнего жителя Орши, подозреваемого в торговле наркотиками. Молодой человек работал на интернет-магазин, распространяющий запрещённые вещества, около месяца. Он арендовал гараж, где занимался фасовкой наркотиков, а затем раскладывал их по тайникам в Витебске и Орше.

В ходе обыска милиция изъяла около 700 граммов психотропного вещества «Альфа-PVP», известного своими разрушительными последствиями для психического здоровья. Этот препарат часто используют в наркоторговле из-за его доступности и высокой доходности.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков с целью сбыта. Ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Подобные случаи в регионе происходят не впервые. Так, в апреле 2024 года в Новолукомле задержали 26-летнего мужчину, который планировал распространить более 800 граммов «Альфа-PVP» через тайники в лесопарковых зонах Витебска и Орши.