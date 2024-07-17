Изъята крупнейшая партия наркотиков в истории страны

В Беларуси изъята самая крупная партия наркотиков в истории страны. Согласно отчету Таможенного комитета, был раскрыт крупный канал по ввозу наркотиков. Общий вес изъятых запрещенных веществ составил 1077 килограмм.

Первую партию наркотиков обнаружили брестские таможенники на пропускном пункте “Козловичи”. Они решили провести дополнительную проверку фуры с использованием специальных средств. По документам, транспортное средство следовало в одну из азиатских стран и перевозило продукцию для сети ресторанов McDonald’s. В ходе осмотра было изъято 145 брикетов гашиша общим весом 184 килограмма.

Параллельно брестские таможенники организовали спецоперацию на территории Бреста и выявили место сбора и хранения наркотиков, которые затем переправлялись в Россию. В результате задержан еще один преступник, у которого на фуре было обнаружено 706 килограмм клефедрона в 8 запасках.

Витебские таможенники, используя аналогичные методы, задержали фуру с 188 килограммами гашиша, спрятанными в покрышках. Общий вес изъятых наркотиков и психотропных веществ в рамках операции составил 1077 килограмм. По данным Министерства внутренних дел, розничная стоимость такого количества наркотиков превышает 28 миллионов долларов.

В настоящее время в рамках расследования задержаны пять человек. Против группы лиц, действовавших согласованно, возбуждены уголовные дела по статье Уголовного кодекса Республики Беларусь о незаконном перемещении наркотиков и психотропов через таможенную границу Евразийского экономического союза.