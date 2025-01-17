В Витебске снесут пешеходную эстакаду через ручей Дунай: жители лишатся удобного маршрута

17 января с 12:00 до 14:00 специалисты взрывотехнической службы Пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» проведут работы по демонтажу аварийной эстакады магистральной канализационной сети, расположенной над ручьем Дунай в центре Витебска. Эстакада соединяет дома на проспекте Фрунзе, 27, и улице Правды, 36.

Конструкция, которая долгое время находилась в неудовлетворительном состоянии, использовалась горожанами в качестве пешеходного моста. Этот маршрут был привычным и удобным для многих жителей, поскольку позволял быстро добраться в различные части города. Однако местные власти приняли решение о ее сносе, не предложив взамен альтернативный путь для пешеходов.

Как сообщают представители МЧС, решение о демонтаже было принято в связи с угрозой безопасности, поскольку эстакада уже не соответствует необходимым стандартам. Все взрывные работы будут проводиться с соблюдением всех мер предосторожности под строгим контролем специалистов, чтобы минимизировать риски для окружающих. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и избегать приближения к месту проведения работ.

Местные жители выражают недовольство таким решением, подчеркивая, что снос эстакады создаст значительные неудобства. Эстакада была важным элементом инфраструктуры, и теперь горожане обеспокоены тем, что лишатся удобного перехода. На данный момент планы по строительству нового пешеходного моста в этом районе не озвучены, что вызывает опасения относительно длительности неудобства для пешеходов.