Виктория Азаренко сенсационно выбывает из Australian Open по итогам первого раунда

Спорт
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Помимо первой ракетки мира Арины Соболенко на проходящем в эти дни Открытом Чемпионате Австралии по теннису участие принимала и Виктория Азаренко, которая в прошедшем сезоне смогла вернуться в топ-25 мирового рейтинга после длительного перерыва в карьере. Однако представительница Беларуси сенсационно выбывает уже по итогам первого круга. Такой исход не могли предположить даже самые надежные букмекерские конторы, которые составляют честный рейтинг бк, в котором подробно описан каждый сервис со всеми преимуществами и недостатками.

Виктория Азаренко провела успешный сезон 2024 года, по итогам которого вернулась в тридцатку мирового рейтинга. В преддверии Australian Open 24-я ракетка мира неудачно выступила на турнире в Брисбене, где завершила борьбу за титул во втором раунде. Однако это были первые матчи года, поэтому ничего не предвещало беды на Открытом Чемпионате Австралии по теннису.

Первой соперницей Виктории стала представительница Италии Лючия Бронцетти, занимающая 78-ю строчку рейтинга WTA. Казалось бы, для Азаренко жеребьевка сложилась наилучшим образом, но по итогу 2-часового поединка итальянка одержала сенсационную победу со счетом 2:0, выбив из турнира 35-летнюю белорусскую спортсменку.

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