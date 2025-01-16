Минское «Динамо» потерпело поражение в Екатеринбурге

Очередной игровой день 12 января в Континентальной Хоккейной Лиге подарил всем поклонникам белорусского хоккея яркое выступление минского «Динамо» в Екатеринбурге. Хоть «Зубры» и потерпели поражение, в предстоящем матче против «Лады» фанаты ожидают от своей любимой команды только победы. При этом каждый может узнать, как получить фрибет в лиге ставок, и совершить бесплатное пари на это интригующее событие КХЛ.

После завершения домашней серии «Динамо Минск» отправилось в далекое выездное турне, в котором первой точкой прибытия стал Екатеринбург. Первый период матча против «Автомобилиста» прошел в равной борьбе, и завершился со счетом 1:1. Автором гола в составе гостей стал Сергей Кузнецов.

Во втором игровом отрезке минчане вновь отыгрались усилиями Пинчука, но еще до второго перерыва «Авто» вновь вышел вперед. Исправлять ситуацию пришлось в заключительном периоде, и одного гола за авторством Диллона Дюбе оказалось достаточно для того, чтобы перевести игру в овертайм.

В дополнительные 5 минут игрового времени победитель не определился, а в серии буллитов сильнее оказались хоккеисты из Екатеринбурга. По итогу «Динамо Минск» уезжает с Урала с одним набранным очков, и в следующем туре встретится с «Ладой» в Тольятти.

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