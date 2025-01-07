В Новополоцке 18-летний парень получил ожоги при запуске петарды

Витебская область
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18-летний житель Новополоцка получил ожоги от петарды и обратился за медицинской помощью 6 января.

Как стало известно, травму молодой человек получил еще 3 января во время запуска фейерверков. Он попытался поджечь петарду, предварительно разломав ее, и воспламенил пиротехнический состав внутри картонной оболочки.

В результате происшествия парень получил ожоги пальцев правой руки. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

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