В Витебске подросток получил травму из-за взрыва петарды

В Витебске 14-летний подросток получил травму из-за взрыва петарды. Несчастный случай произошел 1 января, около 20:00 на улице Лазо во дворе многоквартирного жилого дома.

Мальчик зажег петарду во время вечерней прогулки на улице, но не успел выбросить ее, и она взорвалась в его руках. После происшествия подросток обратился домой и попросил матери вызвать скорую помощь. В результате осмотра медиками он был госпитализирован с различными повреждениями кисти.

Также был зафиксирован еще один случай с пиротехникой в Бресте, где 11-летняя девочка получила ссадину правой кисти. После оказания медицинской помощи ей было назначено амбулаторное лечение.

Случаи травм от взрывов пиротехники также затронули взрослых. В Бресте мужчина 1987 года рождения получил термический ожог правой кисти в результате взрыва пиротехники, хотя от госпитализации он отказался, предпочитая амбулаторное лечение.

В других районах также произошли инциденты: мужчина 2000 года рождения из агрогородка Большие Радваничи получил травму барабанной перепонки, мужчина 1997 года рождения в деревне Ганьковичи Пинского района получил рваные раны пальцев правой кисти в результате взрыва пиротехники.