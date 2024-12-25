От Витебска до Гродно: стартует новый автобусный маршрут через всю страну

В Беларуси начнёт работать новый автобусный маршрут, который станет самым длинным внутри страны — его протяжённость составит 600 километров. Автобус будет курсировать между Витебском и Гродно, позволяя пассажирам впервые проехать этот путь без пересадок.

Основные детали маршрута:

Остановки: На пути автобус будет заезжать в такие города, как Полоцк, Новополоцк, Нарочь, Мядель, Вилейка, Сморгонь и Ошмяны.

На пути автобус будет заезжать в такие города, как Полоцк, Новополоцк, Нарочь, Мядель, Вилейка, Сморгонь и Ошмяны. График движения: Отправление из Гродно: пятница, суббота, воскресенье в 14:15. Из Витебска: суббота, воскресенье, понедельник в 7:10.

Стоимость проезда: Полный маршрут: Br65. Из Витебска в Сморгонь: Br50. До Вилейки: Br35. На маршрут также распространяются скидки от «Атласа».



Ранее прямое сообщение между этими областными центрами отсутствовало. Новый маршрут решает эту проблему, обеспечивая удобство и комфорт поездки.

Кроме того, в ноябре уже был запущен маршрут Витебск – Гомель, который проходит через Оршу, Могилёв и Довск. А на востоке Гродненской области заработал автобус из Островца в Слоним с остановками в Дятлово, Новогрудке, Ивье, Гольшанах и Ошмянах.