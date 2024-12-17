Изменения в расписании пригородных автобусных маршрутов в Витебске с 20 декабря

С 20 декабря в Витебске изменится расписание ряда пригородных автобусных маршрутов, а также появятся новые рейсы в райцентры.

Изменения маршрутов:

Маршрут № 239/1-С Витебск – Стасево (с заездом в Дрюково-дачи)

Время отправления: 17:15 от автовокзала Витебска.

Дни выполнения рейсов: пятница и суббота.

Отменяется маршрут № 237-С Витебск – Лиозно

Время отправления: 17:05 от автовокзала Витебска.

Дни отмены: пятница и суббота.

Новые маршруты:

Маршрут № 203-С Бешенковичи – Витебск

Время отправления: 13:30 от автостанции Бешенковичей, 15:40 от автовокзала Витебска.

Дни выполнения рейсов: пятница, суббота и воскресенье.

Отменяется прежний рейс № 203 с отправлением:

из Бешенковичей в 12:10,

из Витебска в 15:30 по пятницам.

Маршрут № 230-С Бешенковичи – Чашники (через Иванск)

Время отправления: 17:00 от автостанции Бешенковичей, 18:54 от автостанции Чашники.

Дни выполнения рейсов: пятница, суббота и воскресенье.

Маршрут № 231-С Чашники – Новолукомль

Время отправления: 17:48 от автостанции Чашники, 18:20 от автостанции Новолукомля.

Дни выполнения рейсов: пятница, суббота и воскресенье.