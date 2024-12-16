После снегопада в Беларуси на уборку улиц вышло более 600 единиц техники

В Беларуси коммунальные службы экстренно приступили к расчистке дорог и борьбе с гололедицей после сильного снегопада, который накрыл практически всю страну. Местами осадки сопровождались дождем, что усугубило ситуацию на дорогах, превратив их в зоны повышенной опасности.

Для обеспечения безопасности и удобства передвижения пешеходов и водителей было задействовано более 600 единиц спецтехники. Среди них пескоразбрасыватели, снегоуборочные машины и грузовики, которые не только очищают дороги, но и вывозят снег.

Особое внимание уделяется очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, дворов, пандусов, лестниц и входов в жилые дома.