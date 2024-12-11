Новогодний праздник «Новогодний калейдоскоп» пройдет в Студенческом сквере в Витебске

Витебская область
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17 декабря Студенческий сквер превратится в центр зимнего волшебства и веселья. Здесь состоится яркий праздник «Новогодний калейдоскоп», который подарит незабываемые эмоции всем гостям. Начало мероприятия в 15:30.

Что вас ждет?

Новогодний праздник «Новогодний калейдоскоп» пройдет в Студенческом сквере в Витебске

Гости праздника смогут насладиться:

  • Новогодним музыкальным представлением, которое перенесет в мир сказки и чудес.
  • Фотозонами, оформленными в тематике Нового года — отличная возможность сделать яркие снимки на память.
  • Интерактивными площадками для детей и взрослых, где каждый найдет развлечение по душе.
  • Новогодним квестом, который соберет вместе всю семью в поисках приключений и веселья.
  • Фаер-шоу, завершающим вечер захватывающими огненными выступлениями.

Кроме того, вас ждут музыка, танцы, подарки и множество сюрпризов. Атмосфера праздника создаст отличное настроение для подготовки к встрече Нового года. Вход свободный.

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