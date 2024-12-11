Новогодний праздник «Новогодний калейдоскоп» пройдет в Студенческом сквере в Витебске

17 декабря Студенческий сквер превратится в центр зимнего волшебства и веселья. Здесь состоится яркий праздник «Новогодний калейдоскоп», который подарит незабываемые эмоции всем гостям. Начало мероприятия в 15:30.

Что вас ждет?

Гости праздника смогут насладиться:

Новогодним музыкальным представлением , которое перенесет в мир сказки и чудес.

, которое перенесет в мир сказки и чудес. Фотозонами , оформленными в тематике Нового года — отличная возможность сделать яркие снимки на память.

, оформленными в тематике Нового года — отличная возможность сделать яркие снимки на память. Интерактивными площадками для детей и взрослых, где каждый найдет развлечение по душе.

для детей и взрослых, где каждый найдет развлечение по душе. Новогодним квестом , который соберет вместе всю семью в поисках приключений и веселья.

, который соберет вместе всю семью в поисках приключений и веселья. Фаер-шоу, завершающим вечер захватывающими огненными выступлениями.

Кроме того, вас ждут музыка, танцы, подарки и множество сюрпризов. Атмосфера праздника создаст отличное настроение для подготовки к встрече Нового года. Вход свободный.