«Нафтан-Новополоцк» обыграл «Ниву» в первом переходном матче

4 декабря 2024 года состоялся первый матч финального раунда плей-офф понижения Высшей лиги Беларуси по футболу между «Нивой» и ФК «Нафтан-Новополоцк». Безусловно, представитель элитного дивизиона считался явным фаворитом противостояния, так, в БК 1xBet его победа оценивалась котировкой 1,5. Самые осведомленные бетторы наверняка использовали промокод 1хбет казахстан, чтобы сделать собственный бесплатный прогноз на исход этого матча.

«Нива» из города Долбизно в своем роде стала главным неудачником сезона в Первой Лиге Беларуси по футболу. В последнем туре эта команда проиграла с разгромным счетом, и в результате заняла лишь третью строчку, которая дает возможность сыграть в переходных матчах. «Нафтан-Новополоцк» еще за тур до окончания Высшей лиги уже морально начал готовиться к предстоящему противостоянию.

Уже в первом тайме немногочисленные фанаты Центрального стадиона в Долбизно увидели три забитых мяча. Гости вышли вперед на 4-й минуте усилиями Прановича, но пропустили обидный гол в середине игрового отрезка. Однако еще до перерыва «Нафтан-Новополоцк» вновь вернул себе лидерство – Папарига реализовал пенальти.

Во второй половине встречи «Нива» осталась вдевятером после удалений Старостина и Щербо. «Нафтан-Новополоцк» ожидаемо довел дело до победы со счетом 3:1. Ответное противостояние между этими командами состоится 7 декабря в Новополоцке.

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