Куда сходить в Витебске в выходных 7-8 декабря

Декабрь вступил в свои права, но, к сожалению, пока не спешит радовать нас зимними пейзажами или комфортной погодой. По прогнозам синоптиков, ближайшие выходные, 7–8 декабря, обещают быть холодными и ветренными. На улице ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица, поэтому тем, кто решит покинуть уют дома, стоит быть особенно внимательными и осторожными. Однако даже пасмурная и сырая погода не должна стать преградой для активного и интересного досуга. В Витебске в эти выходные пройдут разнообразные мероприятия, которые помогут вам зарядиться позитивными эмоциями и отвлечься от холодного ветра за окном. Для всех, кто готов преодолеть капризы природы, мы собрали несколько интересных идей для субботы и воскресенья. Впереди — яркие события, вдохновляющие выставки и теплые встречи, которые согреют вашу душу в эти морозные дни.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа (вул. Замкавая, 2):

7 снежня 18.00 – «Выратаваць камер-юнкера Пушкіна». Монаспектакль на рускай мове па п’есе Міхаіла Хейфеца.

8 снежня 18.00 – «Апошняе каханне Дзеда Мароза». Трагікамедыя на рускай мове.

Беларускі тэатр «Лялька» (вул. Пушкіна, 2):

7 снежня 17.00 – «Казкі чароўнага лесу». Інтэрактыўны спектакль.

8 снежня 11.00 – «Казкі чароўнага лесу». Інтэрактыўны спектакль.

Центр культуры «Витебск» – комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии:

Дни массового отдыха горожан (пункт проката спортинвентаря – с 10.00 до 18.00; аттракционы – с 11.00 до 17.00 (по погодным условиям).

Культурно-спортивный центр Витебского отделения Белорусской железной дороги (ул. Некрасова, 2а/46):

7 декабря 19.00 – «Встречи по субботам». Вечер отдыха.

Культурно-деловой центр «Первомайский» (ул. Максима Горького, 120):

7 декабря 16.00 – «В кругу друзей». Вечер отдыха.

Витебский зоопарк (ул. Я. Купалы, 17):

Постоянная экспозиция – среда – пятница с 11.00 до 17.00, суббота, воскресенье с 11.00 до 18.00 (понедельник, вторник – выходной).

Витебская областная филармония (ул. Ленина, 69):

7 декабря 11.00 – «Герои нашего времени». Интерактивный спектакль;

7 декабря 19.00 – «Опера-гала: увертюры и симфонические фрагменты шедевров мировой классики». Концерт симфонического оркестра Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.

Массовое катание на коньках во Дворце спорта в эти выходные будет проходить:

Суббота 7 декабря в 14:45 и 22:00 (18+);

Воскресенье 8 декабря в 20:45.

Стоимость билета на катания – 6 рублей, а каждое десятое катание – бесплатно. Многодетным семьям стоимость катания – 5 рублей. Также ХК «Витебск» приглашает граждан в возрасте 65+ на бесплатные катания на коньках при предъявлении паспорта или пенсионного удостоверения.

В воскресенье 8 декабря в 11:00 в Концертном зале «Витебск» (Круглый зал) пройдет День рождения театров моды «Костюмер» и «Мадам». На показе коллективы представят как уже хорошо знакомые, так и новые, в том числе авторские работы. Стоимость билета – 8 рублей.

Также в воскресенье в 15:00 в Центре культуры «Витебск» состоится вечер отдыха «Танцуй душа». Здесь нет ограничений – плейлист формируется по запросам гостей. Стоимость билета – 10 рублей.

В этот же день в танцевальном холле КДЦ «Первомайский» пройдет традиционная дискотека «Мелодии разных лет». Начало в 16:00, стоимость билета – 5 рублей.

Любителям культурного отдыха также будет, чем занять себя. В культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо г. Витебска «Двина» (ул. Чайковского, 3, 5) открыты следующие экспозиции:

выставка Галины Халабузарь «Мечты сбываются»;

фотовыставка Екатерины Листовой «Уголок России. Соловки»;

выставка живописи Нины Вороновой «Гармония, уют и вдохновение».

В витебских музеях также найдется немало интересных выставок, которые можно посетить. Вот список мест с адресами, где можно побывать на выходных:

Витебский областной краеведческий музей (Ратуша, ул. Ленина, 36):

«Гигантские насекомые». Контактно-игровая выставка для детей и их родителей.

«Феномен времени». Музейный фотопроект.

«Беларусь XXI века. Витебщина современная».

Выставка, приуроченная к 30-летию института президентства в Республике Беларусь.

«Советский плакат. Новый взгляд». Выставочный проект.

«Старый город». Фотовыставка к 1050-летию Витебска.

Художественный музей (ул. Ленина, 32):

«Феликс Гумен. Выставка-мастерская». Из собрания учреждения культуры «ВОКМ».

«…Люблю портретность города». Живопись. Юдель Пэн. Из фондов ВОКМ.

«Личное пространство» Выставка графики Татьяны Березовской. К 60-летию.

«Красивый ля минор». Выставка картин Игоря Шкуратова.

«Незнакомка из прошлого». Женский портрет конца XVIII — начала XX века из собрания музея. Живопись.

«Он и она». Выставка живописи и скульптуры Андрея Воробьёва и Оксаны Евдокименко.

Центр культуры «Витебск» – выставочный зал «Духовской круглик» (пр-т Фрунзе, 13А/1):

выставка-проект Игоря Дурова «Витебск. Тысячелетнее наследие».

Музей истории частного коллекционирования (пр-т Фрунзе, 13):

«Путешествие в прошлое: жилой интерьер конца XIX — начала XX века». Выставка мебели и быта.

Арт-центр Марка Шагала (ул. Советская, 25):

«Художник и его двойник». Выставка литографий, офортов и ксилографий Марка Шагала.

Музей истории ВНХУ (ул. Шагала, 5а):

«Ad infinitum. Веліміру Хлебнікаву прысвячаецца». Персанальная выстава беларускага мастака Уладзіміра Хіна.

Выставачная зала ВЦСМ (пр-т Фрунзэ, 11):