Сторонница евроинтеграции Майя Санду избрана на второй президентский срок в Малдове

Майя Санду одержала победу во втором туре президентских выборов в Молдове.

По данным Центральной избирательной комиссии, после подсчета 99,46% бюллетеней Санду получила 55,22% голосов, тогда как ее оппонент Александр Стояногло набрал 44,78%.

Второй тур выборов состоялся 3 ноября, и явка избирателей составила 54,3%.

Для Санду это станет вторым президентским сроком. Выступая сегодня ночью, она подчеркнула, что, несмотря на беспрецедентные атаки, включая «грязные деньги, незаконные попытки подкупа и вмешательство криминальных группировок», Молдова продемонстрировала свою волю, и народ одержал победу.

«Дорогие сограждане, я благодарна каждому, кто пришел на выборы. Я услышала всех — как тех, кто меня поддержал, так и тех, кто отдал голос за господина Стояногло. Я обещаю быть президентом для всех вас. В нашем стремлении к достойному будущему нет проигравших. Мы можем иметь разные взгляды и говорить на разных языках, но все мы хотим мира, понимания и хороших условий для наших детей. Это моя ключевая задача на ближайшие годы. Нам необходимо объединить общество», — заявила она.

Первый тур выборов прошел в Молдове 20 октября. Тогда Санду набрала 42,49% голосов, а Стояногло получил 25,95%. В этот же день прошел референдум, где сторонники евроинтеграции одержали победу с небольшим преимуществом.

Читайте также: Избранная президентом Молдовы Санду призвала к полному выводу российских военных из Приднестровья