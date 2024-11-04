Сильный ветер повредил электросети в Полоцком районе

Причиной отключения стало падение деревьев и веток на линии электропередачи, что повлекло за собой повреждение проводов и опор. Энергетики работали в усиленном режиме, направляя дополнительные бригады из филиалов Витебска.

По состоянию на 12:00 2 ноября аварийно-восстановительные работы проводились в 64 населенных пунктах, задействовав 98 бригад, 353 человека и 109 единиц техники. Все силы были направлены на скорейшее восстановление.