Сильный ветер повредил электросети в Полоцком районе

1 и 2 ноября в Беларуси наблюдались порывы ветра, превышающие 20 м/с, что привело к серьезным нарушениям электроснабжения. Наибольшее воздействие элементов ощутили жители Поставского, Миорского, Полоцкого, Верхнедвинского, Докшицкого и Бешенковичского районов.
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