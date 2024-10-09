Ветврач и бригадир осуждены за сокрытие падежа телят в Сенненском районе

В здании Сенненского райисполкома прошел суд над главным ветеринарным врачом и бригадиром фермы одной из сельхозорганизаций района. Их обвинили в попытке скрыть падеж 17 телят, который произошел в 2023 и 2024 годах.

По данным следствия, чтобы избежать ответственности за недобросовестное выполнение своих обязанностей, обвиняемые внесли ложные сведения в документы о движении животных. Они указали, что телята якобы были проданы живым весом им самим и их родственникам, хотя на самом деле животные погибли.

Суд признал их виновными в служебном подлоге по части 1 статьи 427 Уголовного кодекса. В качестве наказания им назначили год исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.