«Очистка северного региона». В Глубоком силовики схватили двенадцать беларусов

В Глубоком опять прошли политические аресты. Сначала стало известно, что схватили не менее пяти граждан Беларуси. Позже стало известно, что в Глубокском районе силовики задержали двенадцать мирных жителей.

Их всех обвиняют в участии в послевыборных акциях протеста 2020 года. Силовики показали на своем видео, что положили лицом на пол даже мужчину со сломанной рукой. Силовики угрожают “зачистить” местные государственные учреждения.

Среди задержанных — краевед и общественный активист Павел Лавринович. Некоторых задержанных сразу отправили в следственный изолятор в Витебске. Им инкриминируется ст. 342 УК («организация, подготовка или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок»).

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Телеграм-канал силовиков назвал акцию устрашения «очисткой северного региона» и пообещал продолжение.

Напомним, что в 2020 году одном только митинге в Глубоком принимало участие более тысячи человек. Задержать всех участников режим неспособен. Причем многие из тех, кто не принимал участия в политических акциях, сегодня поддерживают национально-демократические силы. Несмотря на жестокие репрессии, миллионы наших сограждан остаются на свободе и при своем мнении.

Случайные “хапуны” – это жест беспомощности, жалкая попытка режима запугать весь беларуский народ, сломить его волю. Гордое молчание беларуского народа бесит и пугает “слуг народа”.

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