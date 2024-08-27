В Витебской области задержан мужчина с более 30 тоннами нелегального металла

Происшествия
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Сотрудники БЭП Витебского РОВД совместно с ГАИ задержали грузовик Iveco, которым управлял 27-летний житель Чашникского района.

Во время осмотра транспортного средства правоохранители выявили более 30 тонн черного металла, на который у водителя отсутствовали необходимые документы. Мужчина заявил, что собирал лом у местных жителей с целью последующей продажи.

Металл был изъят, а в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит значительный штраф и конфискация изъятого груза.

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