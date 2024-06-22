Как выбрать плашки по металлу для производства

Плашки (или матрицы) являются важными инструментами в металлообработке, используемыми для нарезания внешних резьб на стержнях или трубах. Правильный выбор плашек и соблюдение правил безопасности при их использовании — ключевые аспекты, гарантирующие высокое качество работы и безопасность оператора.

Виды плашек

Круглые плашки Самый распространенный тип плашек.

Используются для нарезания стандартных резьб на цилиндрических заготовках. Призматические (плашки-матричные) Предназначены для нарезания крупных резьб.

Обычно применяются для работы с большими и тяжёлыми заготовками. Разрезные плашки Позволяют регулировать диаметр нарезаемой резьбы.

Обеспечивают более точную подгонку резьбы к нужному размеру.

Критерии выбора плашек

Материал плашки Высокоуглеродистая сталь : используется для обработки мягких металлов (алюминий, медь).

: используется для обработки мягких металлов (алюминий, медь). Инструментальная сталь : применяется для работы с более твердыми металлами (сталь, нержавеющая сталь).

: применяется для работы с более твердыми металлами (сталь, нержавеющая сталь). Карбидные плашки: идеальны для высокопрочных и абразивных материалов. Размер и шаг резьбы Необходимо точно определить размер резьбы, который требуется нарезать.

Шаг резьбы должен соответствовать требованиям чертежа или стандарта. Тип резьбы Метрическая резьба (ISO) : стандартный тип резьбы, используемый в большинстве промышленных приложений.

: стандартный тип резьбы, используемый в большинстве промышленных приложений. Дюймовая резьба (UN, UNC, UNF) : используется в странах с дюймовой системой измерений.

: используется в странах с дюймовой системой измерений. Трубная резьба (G, R): применяется для трубопроводных систем. Точность В зависимости от требований к конечному изделию, выбираются плашки для работы по металлу с соответствующей точностью нарезки.

Правила безопасности при использовании плашек

Защитные средства Всегда используйте защитные очки и перчатки.

Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места. Проверка инструмента Перед началом работы проверьте плашку на отсутствие повреждений и износа.

Убедитесь в правильности установки плашки в держатель. Правильная техника работы Начинайте нарезание резьбы плавно, без излишнего давления.

Используйте смазочно-охлаждающую жидкость для уменьшения трения и перегрева. Соблюдение рабочего процесса Следите за чистотой рабочего места.

Регулярно очищайте плашку от металлической стружки. Хранение и уход Храните плашки в сухом и защищенном от коррозии месте.

Регулярно проводите техническое обслуживание и замену изношенных инструментов.

Выбор правильных плашек по металлу и соблюдение правил безопасности при их использовании играют ключевую роль в производственном процессе. Это не только повышает качество готовой продукции, но и обеспечивает безопасность оператора. Правильное обращение с инструментом и его регулярное обслуживание продлевают срок службы плашек и способствуют эффективной работе на производстве.