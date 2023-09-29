В Витебской области задержан криптовалютчик-нелегал

В Лиозно нашли жителя, который незаконно участвовал в операциях с криптовалютой и теперь должен будет уплатить значительный штраф.

Специалисты, занимающиеся борьбой с киберпреступностью и проведением уголовных расследований в области Витебска, выявили резидента Лиозно, оказавшегося вовлеченным в незаконный обмен криптовалютой.

Согласно информации от правоохранительных органов, 23-летний молодой человек предоставлял услуги по обмену криптовалюты. За последние семь месяцев текущего года он действовал как посредник между пользователями криптобирж, что принесло ему прибыль около 400 тысяч рублей.

Нарушителя признали виновным в административных нарушениях, связанных с незаконными операциями с криптовалютой. Теперь ему грозит штраф, который может достигать 100 базовых величин, а также конфискация средств, прошедших через его криптокошелек.

Напомним, что в Беларуси для физических лиц, не являющихся резидентами Парка высоких технологий, предпринимательская деятельность, связанная с оборотом криптовалюты, запрещена.