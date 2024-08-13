В Витебске вечером частично ограничат движение из-за следственного эксперимента

Транспорт
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Вечером в Витебске будет временно ограничено движение, сообщили в Следственном комитете. В частности, с 22:00 до 23:30 в районе одного из домов на проспекте Строителей пройдет следственный эксперимент, целью которого является выяснение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на данном участке.

В этот промежуток времени движение транспорта в направлении проспекта Победы будет частично ограничено. Следователи рекомендуют водителям заранее скорректировать свои маршруты, учитывая данную информацию.

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Витебск движение транспорта
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